Київська медицина стала платною

Столична влада взялася за медицину. У той час, коли зросли тарифи на транспорт, на парковку автомобілів, коли у столиці підвищується вартість компослуг, в мерії вирішили встановити тарифи і на медичні послуги.

Так, у проекті рішення, розміщеному на сайті Київської адміністрації, йдеться про встановлення тарифів на платні послуги, які надають Київський міський психоневрологічний диспансер № 3, Центральна районна поліклініка Голосіївського району, Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія", Київський міський центр судово-психіатричної експертизи, Київська міська студентська поліклініка, Київський міський консультативно-діагностичний центр.

Тож тепер за те, що лікар загляне вам до рота доведеться заплатити 26 гривень, а щоб потрапити на прийом треба буде розщедритися більше, ніж на 100 гривень. Комп`ютерна діагностика однієї анатомічної ділянки коштуватиме від 450 до 800 гривень.

У проекті розпорядження про встановлення тарифів на медичні послуги визначено і ціль документу. Він, виявляється, підготовлений з метою раціонального використання бюджетних коштів, покращення результатів фінансово-господарської діяльності.

Отримані власні надходження мають створити умови закладам охорони здоров`я отримувати та витрачати ці кошти на медикаменти, харчування, обладнання, реактиви, предмети медичного призначення. Схоже, міська вдала хоче, щоб столичні лікарні забезпечували себе самі.

"Встановлення тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров`я для кожного лікувального закладу, виходячи з конкретних умов надання послуг дозволить раціонально використовувати бюджетні кошти...

Впровадження проекту розпорядження ... не потребує капіталовкладень та виділення коштів з міського бюджету", йдеться в проекті розпорядження.

Заступник мера Ірена Кільчицька, яка поділилася ідеєю про введення тарифів на "безкоштовну медицину", вважає такий крок влади боротьбою з корупцією.

"У рамках Києва в медичних установах ми робимо таку тарифікацію. Ті кияни, які все одно платять гроші, ці гроші йдуть в кишеню медичних працівників", - сказала Кільчицька.

А після підвищення цін на медпослуги і встановлення тарифів гроші, за її словами, будуть іти в касу лікарні.

Крім того, судячи зі слів заступника мера, кияни і не помітять нових тарифів, адже незважаючи на задекларовану в Конституції України норму про безкоштовну медицину, фактично вона є платною.

Однак люди переконані, що хабарі, таким чином, не зникнуть. Тож тепер столичним жителям доведеться платити двічі: офіційно в касу і лікареві. За нормальний огляд.

Не дуже вірять у хороший результат нововведення і самі лікарі. І більше ніж впевнені, що грошей від нововведених тарифів вони не побачать.

"Я приймаю на місяць до 1,5 тисяч пацієнтів, а одержую 1400 гривень. Заплативши, пацієнти будуть жадати від злиденних лікарів неможливого. А ці кошти підуть не на зарплати або медикаменти, а на латання дір", - сказав хірург вищої категорії спеціальної медсанчастини №11, Дмитро Кавкало.

Щоправда, платними медики стануть не для усіх. Мер пообіцяв, що 600 тисяч бідних киян подорожчання не відчують. Натомість за них, за словами градоначальника платитимуть багаті. І не кияни, звісно.

kiev.pravda.com.ua