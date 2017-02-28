Через саботаж Мінсоцполітики 50 "швидких" для евакуації не можуть потрапити в АТО - волонтери

Про це заявила волонтер Громадської організації «Ініціатива Е+» Валентина Варава сьогодні під час прес-конференції.

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«Те, чим ми займаємось, – автомобілі для медичної евакуації в АТО. На даний момент нами завезено більше 50 машин. Ми офіційно розмитнили перші машини через процедуру Мінсоцполітики майже півтора роки тому. Був опублікований алгоритм у соціальних мережах, і зараз десятки організацій розмитнили сотні автомобілів для зони АТО», - пояснила вона.

За її словами, «волонтери постійно стикаються із ситуацією, коли вантажі зупиняють, коли зупиняють автомобілі для зони АТО, і цей процес вже фактично носить системний характер».

«Ми можемо говорити про те, що вже рік тривають наші паперові війні з Міністерством соціальної політки. Ми багато разів звертались у письмовій формі до міністра з тим, що маємо навести лад у ситуації з гуманітарними вантажами. Адже ми постійно стикаємось з абсолютно дивними ситуаціями, коли ми досі, не маємо вичерпного переліку документів», - сказала Варава.

Вона нарікає, що волонтери щоразу отримують нові вимоги з приводу тих документів, які потрібно подавати.

«Ми маємо різні вимоги до різних організацій та різних видів вантажів, і це при тому, що потрібно лише два види документів, згідно закону про гуманітарну допомогу - бажання донора надати допомогу і бажання отримувача», - відкреслила волонтер.

Варава також зазначила, що волонтери закликають прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, взяти це питання під особистий контроль.

«Ми вимагаємо прозорості у процедурі визнання гуманітарної допомоги, вимагаємо скорочених термінів – до 8 робочих днів від моменту подання документів на визнання гуманітарної допомоги до отримання наказу. Ми вимагаємо відповідальності за помилки, яких припускаються співробітники Міністерства соціальної політики. Найголовніша позиція – ми хочемо мати чіткий перелік документів, а не рекомендований, які є зараз і є підставою для корупції», - додала волонтер.

Координатор Благодійного фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега повідомив, що процедура розмитнення автомобілів для потреб військових у зоні АТО займає по кілька місяців.

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«Ми не можемо за тиждень пригнати машину. У нас конкретно зараз на розгляді Мінсоцполітики стоїть 5 машин. Вчора вони, нарешті, вперше за два місяці цього року пропустили одну машину – евакуатор для «Хамерів»… Рано чи пізно ці машини пропускають, але питання в тому, що ми маємо збирати гроші і передавати машини, а не змагатися з мінсоцполітики», - наголосив він.

У свою чергу волонтер Благодійної організації «Благодійний фонд «Свої» Оксана Сухорукова називає ситуацію, яка склалась з гуманітарною допомогою, саботажем.

«Можу сказати, що те, що відбувається – це саботаж… Сьогодні впала допомога Україні саме через непрозорі процедури… Тому ми сьогодні звертаємось до прем’єра з вимогою протягом тижня все-таки розробити порядок подання, розгляду документів, встановити чіткі терміни, щоб ми могли знати, що робити далі. Ми надали свої пропозиції з приводу прозорого порядку розгляду гуманітарних вантажів та їх розподілу», - сказала вона.