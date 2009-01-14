Як захистити малюка від грипу

З приходом зими батьки стурбовані проблемою: як уберегти чадо від епідемії грипу. Для цього вам доведеться дотриматися комплексу профілактичних заходів, які допоможуть вам захистити малюка від вірусів.

Познайомтеся з нашими порадами, можливо, що саме вони допоможуть вам справитися з поставленим завданням.

Почнемо з того, що застережемо вас від паніки, яку у вас може викликати прояв перших ознак нездужання у дитини, адже цілком можливо, що це лише банальна простуда, а не грип. Пам`ятайте про те, що в цьому випадку самопочуття малюка погіршується поступово, тоді, як при грипі це відбувається в лічені години - не більше за одну-дві. Та і на цій стадії ГРВІ і грип значно відрізняються один від одного.

Як правило, початок грипу супроводжується підвищенням температури до 39-40 градусів, а при простуді її максимальна відмітка не перевищує 38,5 градусів.

Темпи появи ознобу, дискомфорту в м`язах і суглобах, головному болю при грипі значно вищі, ніж при ГРВІ.

Та і надалі перенесеного грипу зберігається дискомфорт, незначне підвищення температури тіла до 37-37,5 градусів, тривати подібні стани можуть впродовж двох-трьох тижнів, а в іншому випадку про це не йдеться.

Навіть щеплення не дає гарантії того, що епідемія обійде стороною саме вашого малюка, хоча перенесе недугу дитина значно легше.

В цілях профілактики грипу слід приділити підвищену увагу харчуванню дитини, так у разі безсистемності в цьому питанні у нього різко зростають шанси на простуду, причому не обов`язково в зимовий період.

Необхідно дотримуватися часового режиму харчування, постійно в дитячому меню повинні бути присутніми соки (найбільш корисними є свіжовичавлені), сезонні овочі і фрукти. Прагніть привчати малюка до цельнозерновому хліба і хліба, з додаванням висівок.

А ось цукерки прагніть замінити природними аналогами, такими як мед, курага, родзинки, інжир, сушені банани і т.п.

При приготуванні стравдля дитини прагніть використовувати очищену і бутильовану воду.

Порадьтеся з педіатром, можливо вашій дитині необхідний додатковий прийом вітамінних препаратів, здатних заповнити дефіцит фтору і йоду в дитячому організмі.

Не забувайте про щоденні прогулянки на свіжому повітрі, тривалістю не менше двох годин, бажано, щоб вони проходили в русі.

Оберігайте від дії тютюнового диму.

Обов`язково провітрюйте квартиру і зокрема дитячу кімнату, якщо дитина досягла підліткового віку, то можна використовувати для загартування контрастний душ.

Корисно ходити босоніж і проводити сеанси точкового масажу стоп.

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