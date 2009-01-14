У Ялті народилася дитина-богатир

У Ялті народилася дівчинка з богатирською вагою – 5 кг 550 г. Ріст дитини - 59 см, окружність голови – 39 см.

Лікарі-акушери кажуть, що «дівчинка не тільки найважчий новонароджений в історії Ялти, а й у Криму», повідомили УНІАН у прес-службі Ялтинської мерії.

Дитина народилася у 38-річної Галини БОНДАРЧУК. Пологи пройшли нормально. Дівчинку вирішили назвати Анісія, оскільки вона з`явилася на світ 12 січня, у день святої Анісії. Анісія стала четвертою дитиною в сім`ї БОНДАРЧУКІВ, яка живе в Алупці. Галина – домогосподарка, а її чоловік працює охоронцем у санаторії.

У четвер матір з новонародженою планують виписати з пологового будинку.

Всесвітня організація охорони здоров`я вважає, що нормальна вага здорової дитини, яка народилася вчасно, становить 3,2 кг, зазначили в мерії Ялти.

Загалом з початку року в ялтинському пологовому будинку народилося 34 дітей, Анісія була 30-ю. Усі новонароджені мали вагу від 3-х до 4-х кг. А 6 січня народилася дівчинка з вагою 4,45 кг.

2008 року Велика Ялта поповнилася 1163-ма маленькими жителями.