Європарламент дозволив збільшити кількість пестицидів

Європарламент дозволив збільшити кількість дозволених до використання пестицидів, заборонивши небезпечні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 13 січня на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Депутати, зокрема, схвалили проект доповіді Гільтруд БРЕЙЄР (група “зелених”, Німеччина) щодо регуляторного акту про розміщення продуктів захисту рослин на ринку ЄС. Згідно з цим законодавчим актом, передбачається створити на рівні Євросоюзу перелік дозволених до використання субстанцій, відповідно до якого пестициди отримуватимуть ліцензії для використання на національному рівні.

Водночас, документ передбачає заборону на використання канцерогенних, небезпечних для репродукції та токсичних хімічних речовин. Нейротоксичні та імунотоксичні речовини можуть обкладатися штрафом. Для боротьби з особливо небезпечними хворобами рослин використання небезпечних пестицидів може бути дозволено на максимальний термін до 5 років.

Депутати також підтримали проект доповіді Крісти КЛАС (група “зелених”, Німеччина) щодо Директиви про стабільне використання пестицидів. Цей документ передбачає створення країнами-членами Національних планів дій для зменшення ризику від використання пестицидів, заборону кроплення рослин з літаків, здійснення заходів із захисту питної води від потрапляння пестицидів, заборону або мінімізацію використання пестицидів в спеціальних публічних зонах, таких як парки, спортивні та рекреаційні майданчики, шкільні майданчики. Положення директиви мають бути імплементовані в національне законодавство країн-членів до 2011 року.