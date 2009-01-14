Проект закону про захист людини від іонізуючого випромінювання
11:27, 14 січня 2009Країна
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ВР затвердить дозові межі
Верховна Рада України ухвалила в першому читання проект закону «Про внесення змін до закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».
Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 269 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Даним законопроектом передбачається надати парламенту повноваження щодо визначення основ державної політики у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання.
Також парламент матиме повноваження щодо затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність, встановлення рівнів втручання у разі радіаційних аварій.
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