Проект закону про захист людини від іонізуючого випромінювання

Верховна Рада України ухвалила в першому читання проект закону «Про внесення змін до закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 269 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Даним законопроектом передбачається надати парламенту повноваження щодо визначення основ державної політики у сфері захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання.

Також парламент матиме повноваження щодо затвердження основної дозової межі індивідуального опромінення населення та персоналу об’єктів, на яких здійснюється практична діяльність, встановлення рівнів втручання у разі радіаційних аварій.