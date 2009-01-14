МОЗ: наступного тижня в Україні активізується епідемія грипу та ГРВІ

Мінохоронздоров`я очікує епідемію грипуМіністерство охорони здоров`я України очікує активізації епідемічного процесу в період з 19 по 25 січня у великих містах України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

На другому тижні року в усіх 10 підконтрольних містах Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій (УЦГ) показники захворюваності на грип та ГРЗ знаходилися на сезонному, звичайному для цієї пори року рівні.

Також, в цілому, у всіх містах показник захворюваності зріс на 9,8%.

У всіх містах рівень захворюваності був істотно нижчий від епідемічного порогу, але на наступному тижні в Україні очікується активізація епідемічного процесу грипу та ГРІ.

До групи десяти підконтрольних міст УЦГ входять Дніпропетровськ, Вінниця, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса та Сімферополь, Харків та Чернівці.

У свою чергу, в зв`язку із загрозою можливого спалаху захворювань МОЗ рекомендує населенню повноцінно харчуватися, приймати вітаміни, загартовуватися і частіше провітрювати приміщення, вживати препарати цілеспрямованої стимулюючої дії для зміцнення імунітету.