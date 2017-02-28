Ситуація щодо грипу та ГРВІ: епідемічний поріг не перевищено у жодному регіоні України

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складав 444,3 на 100 тисяч населення, що менше на 3,3 % від показника минулого тижня та аналогічних періодів останніх п’яти сезонів спостереження. Госпіталізовано 6 038 осіб – 3,2 % від захворілих.

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На 8 тижні летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (842,8), найменший – у Закарпатській (268,4 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений; темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років знизився на 6,7 % та 1,6 % відповідно.

Проведено 285 досліджень зразків матеріалу від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них у 40,4 % випадках отримані позитивні результати. Серед виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують РС-віруси (44,9 %), також визначені віруси парагрипу (36,4 %), аденовіруси (18,7 %).

З початку епідемічного сезону методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) досліджено 3 250 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, серед яких у 40,5 % визначено РНК вірусу грипу.

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В поточному сезоні серед позитивних знахідок домінує вірус грипу типу А(H3) сезонний, частка якого дорівнює 71 %.

Протягом звітного тижня в Одеській та Сумській областях при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу типу А та В.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 105 836 осіб, що становить 0,3 % від загальної кількості населення країни. Серед всіх щеплених частка дітей становила лише 19,0 %. Із загальної кількості осіб із груп епідеміологічного та медичного ризику (8,6 млн.) було вакциновано лише 0,9 %.

З метою популяризації ефективності вакцинації проти грипу, підвищення рівня культури та обізнаності населення з профілактики грипу та ГРВІ проводиться санітарно-освітня робота із застосуванням різних форм та методів, у тому числі телерадіокомунікаційних зв’язків тощо.