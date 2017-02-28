МОЗ має організувати психофізіологічне дослідження кандидатів на посади у бюро розслідувань

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено під час засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора, першого заступника та заступника директора Державного бюро розслідувань, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату та працівників підрозділів його внутрішнього контролю.

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Зокрема, перший заступник міністра юстиції Наталя Севостьянова нагадала, що згідно закону про Держбюро розслідувань, порядок поліграфу, який буде проводитися до всіх співробітників щорічно, має бути затверджений Кабінетом міністрів та розроблений МОЗ.

«Чи вважаєте ви, що ми можемо обирати директора і заступників без порядку, а після цього - всіх співробітників вже з порядком, який МОЗ погодив з директором? Це нонсенс. Порядок повинен існувати на всіх етапах, і на початковому», - сказала вона.

У зв’язку з цим, Севостьянова запропонувала сьогодні звернутися до Кабміну з пропозицію надати доручення МОЗ протягом двох тижнів завершити погодження цього порядку та винести його на засідання уряду.