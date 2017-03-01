Найуразливіші для "груп смерті" - підлітки у віці 13-17 років

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, правоохоронці фіксують появу кількох небезпечних «розваг», які є спробами доведення підлітків до самогубства або можуть завершитися летальним випадком.

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«Так звані «куратори» виявляють у соцмережах сторінки підлітків, які з тих чи інших причин перебувають у депресивному стані. Відтак через систему так званих «квестів» (завдань з обов’язковим спричиненням собі тілесних ушкоджень або заподіянням болю) зловмисники з допомогою методик нейролінгвістичного програмування, погроз або шантажу намагаються довести дітей до суїциду», - попереджають у поліції.

Зараз правоохоронці фіксують появу нових так званих «флеш-мобів», один з них передбачає зникнення підлітка на добу з місця проживання або навчання без жодного повідомлення про себе. «З початку року до поліції надійшло 744 заяви про зникнення підлітків. 670 з них були оперативно знайдені поліцейськими», - йдеться в повідомленні.

Ще одна небезпечна «розвага» – раптове перебігання дороги перед транспортними засобами. З початку 2017 року жертвами подібних «розваг» вже стали 376 дітей віком до 18 років, які постраждали у 332 дорожньо-транспортних пригодах. У результаті ДТП 11 дітей загинули, ще 365 – отримали травми.

Поліція звертається до батьків з проханням приділяти більше уваги своїм дітям.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві поліцейські врятували 15-річну дівчинку від самогубства. Про зникнення дівчинки і залишену нею передсмертну записку правоохоронцям повідомила її мама.

За фактом доведення дівчинки до самогубства розпочато кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події, для встановлення фігурантів злочину залучили працівників кіберполіції. Зловмисникам, які штовхають дітей до самогубства, загрожує до десяти років ув’язнення.