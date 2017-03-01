У Кремлі висловилися щодо блокування пунктів видачі гуманітарного штабу Ахметова

У Кремлі пов'язали блокування гуманітарного штабу українського бізнесмена Ріната Ахметова в окупованому Донецьку з необхідністю зняття блокади з ОРДЛО.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ми чули про це (про захоплення бойовиками «ДНР» гуманітарного штабу Ахметова - УНІАН) і закликаємо всі сторони для розблокування ситуації, для зниження напруженості на лінії зіткнення. Це позиція, якої дотримується Росія досить послідовно», - сказав Пєсков.

За його словами, «потрібно розблокувати поставки, які здійснювались, і штаб Ахметова, але це все взаємопов'язане».

«Безумовно, російська сторона має певний вплив на представників Донбасу, але вона ними не керує, і керівники цих районів приймають рішення, які вважають за доцільне для забезпечення життя в цих регіонах, після того як їх поставлено в таке становище», - заявив Пєсков.

Відповідаючи на запитання з приводу того, що в даному разі в заручниках опинилися люди, які отримують продуктові набори від Ахметова, Пєсков сказав: «Тут можна тільки висловити жаль».

На запитання УНІАН, що їстимуть ОРДЛО, так як вугілля і метал не можна вживати в їжу, він сказав: «Абсолютно правильно, можна їсти продукти, які купуються за гроші, які заробляються шляхом реалізації цих товарів, які неможливо реалізовувати після того, як було запроваджено ембарго».

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Як повідомлялося, в гуманітарному штабі Ахметова заявили про блокування озброєними людьми роботи розподільчого центру на «Донбас Арені» і всіх пунктів видачі гуманітарного штабу на тимчасово не підконтрольній Україні території. Підкреслюється, що через це сотні тисяч людей похилого віку, інвалідів, молодих мам залишилися без гуманітарної допомоги.

«Блокування гуманітарної допомоги суперечить нормам міжнародного права і може призвести до гуманітарної катастрофи, масштаби якої будуть безпрецедентними», - заявили в штабі.