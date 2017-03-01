Блокування роботи штабу Ахметова у Донецьку: сотні тисяч людей залишилися без допомоги

Як повідомили УНІАН у гуманітарному штабі Ріната Ахметова, на непідконтрольній території сотні тисяч людей похилого віку, інвалідів, молодих мам залишилися без гуманітарної допомоги.

"У зв'язку з блокуванням заявляємо: перешкоджання роботі Гуманітарного штабу – це загроза для життя мирних жителів Донбасу, які стали заручниками збройного конфлікту, і в 21 столітті у центрі Європи опинилися на межі виживання. Для багатьох з них продуктові набори Гуманітарного штабу – одне з головних, а іноді єдине джерело існування. Допомога Штабу Ріната Ахметова є найбільшою в регіоні і за 2,5 року врятувала життя більше 1 мільйона осіб", - відзначили в штабі Ахметова.

Читайте також"ДНР" і "ЛНР" заявили про "націоналізацію" українських підприємств, розташованих на окупованому Донбасі

У штабі наголосили, що блокування гуманітарної допомоги суперечить нормам міжнародного права і може призвести до гуманітарної катастрофи, масштаби якої будуть безпрецедентними.

"Головна мета Штабу Ріната Ахметова – допомогти вижити мирним жителям Донбасу. Тому наша робота буде продовжена на підконтрольній території Україні і уздовж лінії зіткнення, в так званій «сірій зоні». Ми готові відновити роботу на непідконтрольній території, щойно розподільчий центр та пункти видачі розблокують", - сказали в штабі.

"Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова звертається до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, до Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, до підгрупи з гуманітарних питань Контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі з проханням негайно звернути увагу на гуманітарну ситуацію на Донбасі і ситуацію з порушенням прав людини", - наголосили у штабі .