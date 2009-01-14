Закарпаття: ухвалено програму «Цукровий та нецукровий діабет»

Закарпатська обласна рада ухвалила обласну програму «Цукровий та нецукровий діабет» на 2009-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Василя СКРИПА, метою програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на раннє виявлення хворих на діабет, профілактика і зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збільшення тривалості та якості життя хворих шляхом поліпшення якості та доступності медичної допомоги цієї категорії хворих, їхня адаптація у суспільстві.

На виконання заходів, передбачених програмою, кожного року плануються кошти на придбання діагностичних засобів, таблетованих цукрознижуючих препаратів, обладнання і розхідних матеріали для кабінетів «Діабетична ступня» і «Діабетична ретинопатія».

Загалом на виконання заходів програми до 2015 року заплановано витрачати 15-18 млн. грн. щороку.

Довідка УНІАН. У Закарпатській області зареєстровано майже 25 тисяч хворих на цукровий діабет. Щороку в області виявляють до 3 тисяч нових хворих.