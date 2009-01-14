Законопроект щодо профілактики та лікування раку молочної залози

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект Закону „Про профілактику, діагностику та лікування передраку і раку молочної залози”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосував 261 народний депутат з 446 зареєстрованих в сесійній залі.

Прийняття цього законопроекту передбачає заснування окремого закону, яким унормовуються права та обов’язки органів влади, місцевого самоврядування, медичних закладів та науково-дослідницьких інститутів у системі профілактики, діагностики та лікування передраку та раку молочної залози.

Цим документом пропонується зосередити основну увагу зазначених організацій на популяризації діагностики, самодіагностики та профілактики передраку і раку молочної залози.

Законопроектом визначаються принципи та організаційні заходи боротьби з раком молочної залози, у тому числі - створення науково-практичного лікувально-діагностичного реабілітаційного центру та організація мамологічних структур у лікарнях комунальної власності та інших онкоструктурах.

Крім того, визначено умови санітарно-просвітницької та навчально-методичної роботи, підготовки відповідних спеціалістів та міжнародного співробітництва.