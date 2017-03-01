Гройсман заявляє про необхідність місцевої влади виробити механізм реімбурсації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання уряду.

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Він нагадав, що з 1 квітня має запрацювати механізм реімбурсації.

«На це ми виділили півмільярда гривень для українських громадян. Для тих, хто страждає гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом другого типу, бронхіальною астмою. Тобто, ліки для цих хронічних хворих будуть виділятися безкоштовно з 1 квітня», - сказав він.

За його словами, сьогодні буде окреме доручення головам обласних і районних державних адміністрацій - розробити це рішення на місцях.

«Це вже буде ваша відповідальність, щоб всі її механізми вчасно почали працювати», - заявив Гройсман.

Керівник уряду уточнив, що всі аптечні мережі зможуть брати участь у цій програмі.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Кабмін у рамках старту реформи охорони здоров'я і сфери обігу лікарських засобів прийняв рішення про запровадження референтних цін на ліки, які передбачають обмеження максимальної роздрібної ціни ліків з урахуванням аналізу цін у сусідніх державах, а також про початок програми реімбурсації лікарських засобів людям, хворим на гіпертонію, діабет і астму.

1 лютого Кабінет міністрів України продовжив перехідний період запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби до 1 квітня поточного року.