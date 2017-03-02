В Україні зростає кількість дітей з психологічними травмами через війну на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомила президент громадської організації "Ла Страда-Україна" Катерина Левченко.

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Вона зазначила, що національна дитяча "гаряча лінія" працює з 2013 року. Левченко додала, що на сьогодні це єдина національна "гаряча лінія" для дітей, вона є безкоштовною та анонімною. "Вона поєднує в собі роботу "гарячої лінії", телефона довіри і лінії допомоги", - сказала президент організації.

"Минулого року ми отримали понад 45 тисяч звернень від дітей", - сказала вона і додала, що це більше, ніж у попередні роки.

Своєю чергою координатор національних гарячих ліній ГО "Ла Страда-Україна" Альона Кривуляк зазначила, що у 2013 році на дитячу "гарячу лінію" надійшло понад 18 тисяч дзвінків, тоді як у 2016 році кількість звернень стала рекордною.

Говорячи про основні категорії звернень дітей, Кривуляк зауважила, що це психологічне здоров'я дітей, інформація про права дітей та запити щодо статевого виховання. Крім того, вона відзначила, що у 2016 році збільшилася кількість дзвінків від дорослих - 15%, тоді як на початку роботи кількість звернень від них становила лише 2%.

"У нас значно зросли запити щодо психологічного насильства над дітьми", - констатувала координатор "гарячих ліній" і додала, що також зросла кількість дзвінків, які стосуються насильства та жорстокого поводження з дітьми на територіях, тимчасово непідконтрольних України.

Крім того, за словами Кривуляк, зросла кількість дзвінків від дітей, які "вбачають насильство або які є жертвами насильства в сім'ях демобілізованих військових і в сім'ях внутрішньо переміщених осіб".

Вона також відзначила значну кількість дзвінків від батьків, зокрема, від матерів, щодо яких вчиняють насильство власні діти.

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Серед іншого, зросла також кількість запитів з приводу викрадення дітей одним із подружжя, особливо якщо один із батьків є іноземцем. Крім того, зросла кількість запитів, особливо у Києві та Київській області, щодо дітей, яких використовують у жебракуванні.

"У нас дуже зросла кількість дзвінків щодо психотравми дітей внаслідок воєнних дій. Якщо, наприклад, у 2014-2015 роках ми мали дуже маленьку кількість саме щодо психотравми, то у 2016 році кількість таких дзвінків значно зросла. І ми прогнозуємо, що у 2017 році кількість таких дзвінків буде ще більшою", - сказала Кривуляк.