Особи з інвалідністю та постраждалі учасники АТО зможуть самі обирати санаторій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики України, зазначивши, що уряд сьогодні затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та вніс зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, з метою ефективного використання бюджетних коштів та забезпечення вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань для осіб з інвалідністю Мінсоцполітики запропонувало замінити існуючу систему закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) зазначеній категорії осіб через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі тристоронньої угоди (особа з інвалідністю - управління - санаторій).

Уряд підтримав таку ініціативу, прийнявши сьогодні відповідну постанову.

Згідно з ухваленим рішенням, гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

У Мінсоцполітики переконані, що це сприятиме не лише ефективному використанню бюджетних коштів, а й покращенню результативних показників у сфері санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю та ветеранів війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, адже їм надаватиметься можливість вибирати для санаторно-курортного лікування будь-який заклад України відповідно до медичних показань.

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Аналогічні зміни внесені й до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, зазначається в повідомленні.

У Мінсоцполітики також нагадали, що урядом вже затверджено подібний порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок ЧАЕС.