Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей на окупованих територіях
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Документ спрямований на посилення державної підтримки при здобутті освіти у державних та комунальних навчальних закладах для відповідної категорії людей.
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«Підтримка буде здійснюватись у межах державної цільової програми та передбачатиме комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках або інше). Низку таких заходів і умови їх надання визначатиме Кабінет міністрів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді, яка проживає на даних територіях, та сприятиме її соціальній адаптації.