Порошенко підписав закон про посилення соціального захисту дітей на окупованих територіях

09:36, 02 березня 2017
Країна
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Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення».

ЮНИСЕФ: Полмиллиона детей пострадали от двухлетнего конфликта на востоке Украины – ЮНИСЕФ / REUTERS

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Документ спрямований на посилення державної підтримки при здобутті освіти у державних та комунальних навчальних закладах для відповідної категорії людей.

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«Підтримка буде здійснюватись у межах державної цільової програми та передбачатиме комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках або інше). Низку таких заходів і умови їх надання визначатиме Кабінет міністрів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді, яка проживає на даних територіях, та сприятиме її соціальній адаптації.

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Теги: #окупація Донбасу#захист дітей