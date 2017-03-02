Уряд готовий найближчим часом представити нову модель охорони здоров'я - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час конференції "Трансформація'17. Що змінять реформи в житті українців" .

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“В принципі, ми вже готові найближчим часом запропонувати модель охорони здоров'я в Україні”, - сказав прем’єр.

Гройсман підкреслив, що система охорони здоров’я має бути спрямована на те, щоб українці отримували якісні медичні послуги.

«Ми залишили радянську систему, яка фінансує не здоров'я українських громадян і не медичну послугу, а фінансує койко-місця в українських лікарнях. Ми маємо змінити цю систему”, - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2016 року Кабінет міністрів затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров'я та низку нормативних актів для її реалізації.

Концепцією передбачено поетапне впровадження в Україні системи медичного страхування.

Концепція закріплює модель національного солідарного медичного страхування, яким буде охоплено 100% громадян. Згідно з концепцією, збори страхових внесків здійснюватимуться через загальну систему оподаткування та збиратимуться у державному бюджеті. Страхові виплати на лікування окремої людини не будуть прив’язані до розміру її індивідуальних внесків. Регулюватиме стосунки між лікарем та пацієнтом створений єдиний національний замовник, який плануватиме та закуповуватиме медичні послуги для громадян, напряму контрактуватиме медичні заклади, оцінюватиме та контролюватиме якість послуг, підтримуватиме електронну систему збору та обміну медичною інформацією тощо.

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Також держава впроваджує поняття гарантованого пакету медичної допомоги. Йдеться про чітко визначений набір медичних послуг та ліків, право на отримання якого матимуть всі без винятку громадяни України. Гарантований пакет медичної допомоги щороку переглядатиметься та публікуватиметься.

Процес переходу на нову модель фінансування галузі буде поступовим та розрахований на 3 роки з остаточним запровадженням у 2020 році.