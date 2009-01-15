Що довше спиш, то здоровішим будеш

Учені порадували всіх любителів подовше поспати. Згідно новітньому дослідженню, здоровіша людина та, яка довше спить.

Група учених під керівництвом Шелдона Коена (Sheldon Cohen) з університету Carnegie Mellon в Піттсбурзі протягом 4-х років вивчала вплив сну на здоров`я людини. Отримані результати, опубліковані в спеціалізованому журналі «Archives of Internal Medicine», цілком можуть виявитися бальзамом для любителів подовше поспати.

Виявляється, ті люди, які люблять поспати, в середньому в п`ять разів рідше хворіють, ніж ті, хто більше 8 % часу проводить в ліжку у безсонні. Проте вирішальним для здоров`я чинником є не тільки ефективність сну. Ті, хто спить менше 7 годин, утричі частіше хворіють на нежить, аніж ті, хто спить вночі мінімум 8 годин.

153 здорових учасників експерименту оглядалися і опитувалися лікарями через кожні 5-10 тижнів. Потім учасники протягом 2-х тижнів повідомляли по телефону про те, як вони сплять і, нарешті, на 6 днів їх поміщали в карантин. Там їм цілеспрямовано прищеплювали вірус нежиті. У разі захворювання пацієнт на один місяць припиняв свою участь в експерименті, а пізніше здавав кров на аналіз імунних реакцій.

Дослідження показали, що одні справляються з вірусом нежиті, тому що міцно сплять, а інші – тому що сплять довго. Чим коротший і неспокійніший сон, тим більше шансів захворіти. При цьому навіть незначні порушення сну збільшують ризик потрапляння в організм інфекції.

Для нового дослідження, були ретельно відібрані виключно здорові люди. Але навіть вони найбільш «раціональним» вважають сон тривалістю 7-8 годин і не більше.

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