Гройсман вважає, що процедуру державних закупівель намагаються дискредитувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час конференції "Трансформація'17. Що змінять реформи в житті українців" сьогодні у Києві.

Читайте такожМіжнародні організації "заощадили" Україні гроші на закупівлі ліків, просто знизивши необхідні квоти - експерт

«На даний момент розробляється дуже серйозна програма дискредитації в публічній свідомості системи державних закупівель. Я знаю про те, що на сьогоднішній день є ті, хто звертається в різноманітні PR-агентства для того, щоб замовити дискредитаційну кампанію проти публічних закупівель в співпраці з міжнародними організаціями»,- сказав прем’єр.

«Я вважаю, що до цього причетні ті, хто завжди монополізував ринок та ті, хто мав відношення до всіх корупційних оборудок в сфері державних закупівель», - уточнив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд зобов’язався додатково виділити 2 млрд грн на закупівлю ліків і вакцини через міжнародні організації і пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб вперше в історії України тендерні процедури закупівель 2017 року були проведені вчасно, а поставки були здійснені до кінця року.