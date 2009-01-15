Морська риба і солодощі допоможуть подолати зимову тугу

Втому і пригніченість в темні зимові місяці можна подолати за допомогою правильного харчування.

Йодовмісні продукти сприяють підтримці бадьорості духу і стимулюють обмін речовин, повідомляють фахівці з Незалежної Німецької Консультації Пацієнтів.

Також ласощі можуть створити гарний настрій, але, зрозуміло, в невеликих кількостях. Шматочок шоколаду в день буде корисний, оскільки він виробляє у організмі гормону щастя серотоніна.

Сам організм у зимовий період виробляє менше цього джерела щастя, чим влітку. Настрій може підняти також багата на мінеральні речовини їжа. Наприклад, броколі, брюссельська капуста, боби або банани.

Крім того, бадьорішим може зробити вас їжа, багата на магній, така, як хліб з муки грубого помелу, горіхи, молочні продукти або боби.

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