Експерти виступають за повну заборону тютюнової викладки в місцях продажу

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив юрист проекту «Київ без тютюнового диму» Центру демократії та верховенства права Петро Король.

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«Тютюнові компанії, їхні маркетологи дуже зухвало використовують місця продажу - кіоски, магазини для того, щоб рекламувати і стимулювати продаж свого товару, що фактично нівелює ту заборону, яка була прийнята у 2012 році. Ми неодноразово звертались до контролюючих органів з листами, скаргами, запитами, наголошуючи, що така викладка є порушенням діючих норм, однак, як виявилось на практиці, на жаль, така викладка знаходиться у сірій зоні регулювання, що у свою чергу унеможливлює імплементацію діючої заборони», - наголосив він.

При цьому Король зауважив, що на думку судів та тютюнової індустрії, така агресивна викладка не є прямим порушенням.

«Ми вважаємо, що єдиним можливим ефективним варіантом інструментом вирішенням цієї проблеми, є повна заборона викладки тютюнових виробів у місцях продажу», - підкреслив він.

У свою чергу директор програм Євразійського регіону кампанії «За майбутнє дітей без куріння» Джошуа Абрамс вважає, що через викладку тютюнових виробів бренди сигарет стають впізнаваними, а куріння сприймається як суспільна норма - молодь починає палити.

«Однак, є універсальний інструмент, який може вирішити цю проблему – заборона розміщення сигарет на видноті», - сказав він.

Експерт Київської школи економіки Павло Яворський наголосив, що за умови обмеження викладки, згідно з дослідженнями, ймовірність почати або продовжувати палити зменшиться на 23%.

У той же час голова правління ГО «Життя» Андрій Скіпальський заявив, що його організація виступає за всі можливі методи регулювання, які ведуть до скорочення вживання тютюну.

«Те, що ми бачимо зараз – це абсолютно нецивілізований спосіб торгівлі. Такого ви ніде не побачите. Ми не говоримо в жодному разі про те, щоб забирати ліцензії. Ми говоримо, що якщо тютюнові корпорації не змогли виконати норму 2012 року і забрати всі форми стимулювання, а за три-чотири роки довели присутність реклами тютюну у кіосках до 80%, то відповіддю на це є заборона виставляти у вітринах…. Ми говоримо, що варіантом вирішення питання може бути вичищення вітрин і, власне, у цивілізований спосіб торгівля цигарками», - зауважив експерт.

На думку Скіпальського, альтернативою може бути створення спеціалізованих місць для торгівлі тютюновими виробами.

«Альтернативність цього підходу полягає у тому, що абсолютно нормально і у цивілізований спосіб можна створити спеціалізовані місця для торгівлі тютюном, де будуть торгувати тільки тютюном, і в такий кіоск або магазин, який не має зовнішньої реклами, зможуть заходити дорослі споживачі і бачити там навіть рекламу. Але туди не будуть заходити діти, некурці, і зовні це буде виглядати як просто магазин… Це призведе до меншого залучення молоді в перспективі», -переконаний він.

Експерт також наголосив на важливості ухвалення парламентом законопроекту №4030а, який передбачає заборону видимого розміщення тютюнових виробів у вітринах магазинів задля зменшення поширеності куріння в Україні, зокрема, серед підлітків і молоді.

Голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець у свою чергу озвучила таку статистику –на сьогодні від серцево-судинних захворювань щорічно помирає понад 500 тисяч людей. За її словами, це є прямим наслідком впливу нікотину на організм.

«Ми сьогодні всі разом, боремось проти неймовірної монополії, яка тримає український ринок через податкові інспекції, уряд, парламент, бо ви чудово знаєте, що головними наповнювачами нашого бюджету є, в тому числі, компанії, які випускають алкоголь та цигарки. Саме тому дуже велика кількість людей, які працюють у парламенті та Кабміні, захищають їхні інтереси, не розуміючи, яка плата йде за це… Ми абсолютно свідомо, намагаючись наповнити бюджет, вбиваємо людей», - наголосила вона.

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Богомолець констатувала, що майже два роки «ми не можемо винести закон на голосування в парламент, тому що він блокується».

«Цей закон дуже простий. Він, власне, не обмежує права людей. Навпаки, він захищає права людей, і на сьогоднішній день та група депутатів, яка його намагається просунути, не має можливості, навіть, винести його до сесійної зали», - пояснила депутат.