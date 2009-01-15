43-річна буковинка народила шістнадцяту дитину

43-річна жителька Путильського району Чернівецької області Марія МАЛИШ народила в обласному пологовому будинку шістнадцяту дитину в сім`ї - дівчинку вагою 2,6 кг та зростом 48 см.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, у родині МАЛИШІВ уже виховуються дев`ять хлопчиків та шість дівчаток. Усі попередні пологи проходили вдома, а цього разу, зважаючи на ускладнення при вагітності, Марія звернулася до лікарів.

За словами акушера-гінеколога другого пологового відділення Ольги ПРЯДКО, мати і дитина почуваються добре. Породілля та немовля перебувають на повному утриманні лікарні, цілком забезпечені необхідними медикаментами, знаходяться у палаті з покращеними умовами. 15 січня їх випишуть додому.

Привітати породіллю та новонароджену Родіку у пологовий будинок завітали голова ОДА Володимир КУЛІШ та начальник Головного управління охорони здоров`я ОДА Ігор ШКРОБАНЕЦЬ. Вони подарували маленькій Родіці набір для немовляти, а її родині пообіцяли новий будинок.

В.КУЛІШ пообіцяв, що навесні розпочнеться зведення будинку для цієї родини.

Він зазначив, що у 2008 році в області на виконання програми «Зігрій любов`ю дитину» 27 багатодітних родин, де виховується 10 і більше дітей, отримали житло – нове або з покращеними умовами.