Вагітним щодня слід їсти яблука

Вагітні, які їдять яблука, захищають дитину від потенційної ймовірності розвитку астми та алергії. Лікарі проаналізували харчування матері та здоров`я понад тисячу малюків від їх народження до п`ятирічного віку. Діти матері, яких щодня їли яблука під час вагітності, на 37% рідше мали алергію і на 46% астму. Американські імунологи лікарні Сент-Джон, Медичного центру в Детройті та лікарні Бомон нагадують, що харчуванняння жінки протягом вагітності має довготривалі таі важливі наслідки для здоров`я немовляти.

Позитивна дія яблук пояснюється потужними властивостями флавоноїдів та інших антиоксидантів, що містяться в цих плодах, сказав доктор Девонг Доші. Одного фрукту на день було достатньо для сильного захисного ефекту. Також клініцисти відзначили, що споживання риби один раз на тиждень також на 43% знижує вірогідність дитячої екземи і дерматиту - найбільш поширеної алергічної реакції шкіри у новонароджених. Проти харчової алергії медики радять вагітним дотримуватися збалансованої дієти з великою кількістю фруктів і овочів і уникати переїдання горіхів /надто арахісу/ і молюсок, які навпаки здатні спровокувати розвиток алергічних симптомів у дитини.

ami-tass.ru