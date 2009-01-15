У 2008 році українці всиновили 14 дітей, хворих на СНІД

11:16, 15 січня 2009
Країна
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Повідомив Павленко

Протягом 2008 року громадяни України усиновили 14 дітей, хворих на ВІЛ/СНІД.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, за словами керівника міністерства Юрія ПАВЛЕНКА, «минулого року 14 українських сімей взяли на себе надзвичайно велику відповідальність – піклування і виховання дітей, хворих на СНІД. Отже, в суспільстві росте розуміння того, що всі діти, незалежно від стану їхнього здоров’я, мають виховуватися в родині, жити в любові і теплі».

Загалом із 2085 дітей, усиновлених громадянами України торік, 42% дітей були усиновлені з будинків дитини, 8% - із дитячих будинків, 3% - зі шкіл-інтернатів.

Чимало українців, котрі беруть дітей під опіку, в подальшому усиновлюють їх, йдеться у повідомленні. Так, у 2008 році 37% дітей були усиновлені опікунами.

У 2008 році 44 хлопчиків та дівчаток були усиновлені із притулків для дітей, тому їм не довелося на шляху до нової родини переходити через інтернатні установи.

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