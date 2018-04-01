Як не стати жертвою переохолодження

Новий рік Бика зустрів нас холодними обіймами, а Гідрометцентр вже встиг налякати прийдешніми 20-градусними морозами по всій країні. Рятувальники МНС б`ють тривогу: щозими жертвами переохолодження стають тисячі українців, причому деякі з них замерзають на смерть. Щоб не потрапити «під роздачу» холодів, медики радять дотримуватися чотирьох «антиморозних заповідей»: не мокнути, не мерзнути, нормально харчуватися і тепло одягатися.

Незважаючи на мороз, людський організм залишається теплокровним, тому завжди прагне до збереження внутрішньої температури на відмітці 36,6 градусів. Якщо ж температура тіла впаде всього на 2 градуси, цього може бути досить для того, щоб людина загинула. Слід знати, що обмороження - це спроба організму зберегти тепло за рахунок повного відключення циркуляції крові по тканинах тіла.

- Обмороження часто плутають із замерзанням або переохолодженням, - розповіла лікар-терапевт Світлана Попенюк. - Проте симптоми і допомога в цих трьох випадках абсолютно різні. Коли ви довго перебуваєте на вулиці при мінусовій температурі та відчуваєте холод у всьому тілу, потім це відчуття відходить на другий план, а замість цього з`являється втома і починає незборимо тягнути до сну, ваш діагноз - замерзання, тобто ураження холодом всього організму.

При замерзанні різко сповільнюється частота дихання, серце починає працювати ледь-ледь. Шкіра блідне, ніс, губи, руки, ноги приймають синюватий відтінок. Якщо в такий момент людина не знайде в собі сил подолати сон, вона може загинути. Щоб врятуватися в цьому випадку, треба рухатися.

- Насамперед дію холодів слід боятися грудним дітям, - відзначила Світлана Іванівна. – Це повинні пам`ятати дорослі. Безмовні немовлята не поскаржаться на промерзання, не проситимуться додому з прогулянки.

Здавалося б, хто з нас не переохолоджувався, катаючись на лижах в горах або просто гуляючи з друзями у дворі взимку? При цьому всі, слава Богу, вижили. Але лікарі попереджають: навіть нетривале переохолодження може позначитися серйозними неприємностями. Наприклад, застудою або грипом, які укладуть вас в ліжко щонайменше на 2 тижні, а про ускладнення у вигляді ниркової недостатності або хвороб серця і говорити не доводиться. Від переохолодження найбільше страждають кінцівки, ніс, щоки і вуха. Спочатку вони червоніють, потім біліють, у них відчувається поколювання і навіть біль.

- Коли природа дарує нам холодну вітряну погоду, переохолодження може виникнути у лічені хвилини, - попереджає Іраїда Короташ, фельдшер швидкої допомоги. – Ушкоджені місця стають болісними, як за слабкого опіку. У цей момент досить зігріти потерпілі ділянки – надягти рукавички або обмотатися шарфом та зайти у тепле приміщення. Також можно зробити легкий масаж. У жодному випадку не розтирайтеся снігом! За такої «терапії» уражена тканина може змертвіти. Найкраще для розтирань використовувати суху вовняну тканину та розчин спирту або горілки. Вухо, ніс або щоку можно врятувати, якщо змазати її вазеліном, а зверху накласти суху зігріваючу пов’язку. Після цього варто нагодувати потерпілого теплою рідкою їжею, закутати його у ковдру, обкласти грілками.

Найнебезпечнішим лікарі називають обмороження. Воно виникає, коли шкіра та м’які тканини досить довго піддавалися дії холоду. Іраїда Василівна відзначає, що обмороження можна отримати не лише при сильному морозі, але й за плюсової температури, стоячи на вітру, за тривалої нерухомості і навіть через тісне мокре взуття.

Взимку в горах слід остерігатися глибокого обмороження, коли підшкірні м`які тканини тверднуть, уражена ділянка стає червоною, холодною на дотик і втрачає чутливість. Таке серйозне ушкодження може навіть призвести до ампутації. На щастя, у звичних для нас умовах глибоке обмороження одержати практично неможливо, адже мешканцям мегаполісів завжди є де сховатися. І все ж необхідно знати: перша допомога при поверхневому або глибокому обмороженні - це виклик лікаря. Якщо ж це неможливо, треба негайно переодягнути потерпілого - зняти з нього змоклий одяг і обгорнути у теплі простирадла і ковдри. Також можна зігріти обморожену людину в теплій воді, температура якої не має перевищувати 40 градусів.

Захиститися від морозів допоможе багатошаровий одяг. Краще надягти декілька легких речей, ніж одну теплу. Виходячи на вулицю, переконайтеся, що голова, вуха, шия і обличчя надійно захищені шарфом, шапкою, високим коміром або вовняною маскою, особливо в легку погоду.

А ось алкоголь в холод протипоказаний. Його вживання призводить до ослаблення контролю над ситуацією, а це смерті подібно у момент боротьби за життя замерзлої людини. При вживанні міцних напоїв судини на поверхні тіла розширюються і тепло втрачається. Відбувається це тому, що під час замерзання наші судини стискаються, щоб запобігти охолоджуванню внутрішніх органів, а спиртне тут же зводить нанівець ці захисні заходи. Небезпечні також поцілунки на морозі. Це загрожує не тільки обвітренням губ, але і відомим по мультфільмах "прилипанням". Не варто на морозі торкатися до металу голіруч. Він проводить тепло краще, ніж повітря, і на місці зіткнення виникає обмороження.

Стадії обмороження:

I - обморожена частина тіла біліє, набрякає і частково втрачає чутливість. При попаданні в тепло вона синіє. Кровообіг відновлюється після декількох днів.

II - поверхня шкіри при відігріванні приймає багряно-синє забарвлення, на ній утворюються пухирі. При цьому людину знобить, підвищується температура тіла.

III і IV супроводжуються відмиранням тканини, ризиком розвитку гангрени.

Ольга Колесникова

novaya.com.ua

Ольга Колесникова

novaya.com.ua