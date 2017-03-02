МОЗ: психіатричні лікарні в Україні - це місця несвободи

Як наголосили УНІАН у МОЗ, психіатричні лікарні в Україні є місцями несвободи, де все частіше порушують статтю 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і де перебувають люди, які зазвичай не можуть самостійно звернутися за захистом своїх прав.

У відомстві підкреслили, що продуктивна взаємодія між лікарем та пацієнтом можлива лише у разі впевненості пацієнтів та їхніх родичів у безпечному та якісному рівні надання психіатричної допомоги.

"В Україні ж залишилась система недовіри суспільства до психіатричної служби, у якій пацієнти страждають від стигматизації. Зазвичай психіатричні лікарні асоціюються з жорстоким поводженням з пацієнтами, чому сприяє певна закритість психіатричної служби", - зазначили у МОЗ.

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"Ми розуміємо, що реформування психіатричної служби є одним із наших пріоритетних завдань. У 2013 році Європейське регіональне бюро ВООЗ прийняло Європейський план дій по охороні психічного здоров’я. Сучасний стан української психіатричної служби потребує невідкладного вирішення задач, що сформульовані у цьому плані дій. Ми вже розпочали розробку концепції розвитку системи охорони здоров’я в Україні, у якій передбачили, що послуги з охорони психічного здоров’я повинні бути організовані таким чином, щоб забезпечувати пацієнтам повноцінне життя в суспільстві", - наголосили у МОЗ.