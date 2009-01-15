Проект розпорядження щодо платних послуг у лікарнях Києва

На сайті Київської міськдержадміністрації розміщений проект розпорядження "Про встановлення тарифів на платні послуги, що надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними установами охорони здоров`я".

Згідно з документом, тарифи на медичні послуги поки що планують встановити в шести медустановах столиці.

Платити потрібно буде за аналізи, обстеження і консультації лікарів. Кількість платних послуг у різних медустановах варіюється.