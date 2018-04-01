Через ускладнення вагітності та пологів у світі щороку гине 500 тисяч жінок

Згідно новій доповіді ЮНІСЕФ Положення дітей в світі 2009, щороку гине понад 500 тисяч жінок через ускладнення вагітності та пологів, близько 4 мільйонів новонароджених помирають у перші 28 днів життя.

Як наголошується в оприлюдненій сьогодні останній доповіді ЮНІСЕФ «Положення дітей в світі», у менш розвинених країнах світу жінки піддаються в 300 разів вищому ризику померти у пологах або від ускладнень у зв`язку з вагітністю, ніж у розвинених країнах.

В той же час дитина, що народилася у нерозвиненій країні, піддається майже в 14 разів більшому ризику померти в перший місяць життя, ніж дитина, що народилася в розвинених країнах.

Здоров`я і виживання матерів та їхніх новонароджених дітей взаємопов`язані, і багато видів медичного втручання, що рятують життя молодим матерям, йдуть на благо і їх немовлятам. У головній публікації ЮНІСЕФ "Положення дітей в світі" за 2009 рік особливо підкреслюється зв`язок між виживанням матерів та немовлят, а також пропонуються імовірні варіанти дій щодо усунення розриву між багатими і бідними країнами.

«Щорічно понад півмільйона жінок, включаючи близько 70 000 дівчаток і дівчат у віці від 15 до 19 років, гинуть внаслідок ускладнень при вагітності і пологах» — заявила на церемонії обнародування доповіді в Йоханесбурзі Виконавчий директор ЮНІСЕФ Енн М. Венеман. «За оцінками, з 1990 року ускладнення при вагітності і пологах унесли життя 10 мільйонів жінок».

У перші дні і тижні після після пологів матері і немовлята особливо уразливі, і тому в цей період особливо важливі заходи, які можуть врятувати їм життя, такі як післяродові візити, належна гігієна і консультації, що допомагають розпізнати симптоми хвороб, що загрожують здоров`ю матері і новонародженого.

Хоча останніми роками багатьом країнам, що розвиваються, вдалося добитися прогресу в підвищенні виживаності дітей, успіхи у області зниження материнської смертності виявилися менш обнадійливими.

Для жінок, що проживають у країнах, що розвиваються, ризик материнської смертності протягом життя рівний 1 до 76, тоді як у розвинених країнах вірогідність такого результату складає 1 до 80 000. Близько 99 відсотків всіх випадків загибелі у всьому світі від вагітності і ускладнень доводиться на країни, що розвиваються, де народження дитини як і раніше пов`язане з найсерйознішими загрозами для здоров`я. Переважна більшість випадків відбуваються в Африці і Азії, де високий рівень народжуваності, брак кваліфікованого персоналу і нерозвиненість системи охорони здоров`я є трагедією для багатьох молодих жінок.

У першу десятку по рівню ризику материнської смертності протягом життя входять Нігер, Афганістан, С’єрра-Леоне, Чад, Ангола, Ліберія, Сомалі, Демократична Республіка Конго, Гвінея-Бісау і Малі. У цих країнах ризик материнської смертності, якому піддаються жінки протягом життя, складає від 1 до 7 в Нігері до 1 до 15 в Малі.

До того ж на кожну померлу жінку доводиться ще 20 хворих, які одержали травми, часто з серйозними і довгостроковими наслідками.

Для зниження рівнів материнської і дитячої смертності в доповіді рекомендується надавати життєво важливі послуги через систему охорони здоров`я, яка забезпечувала б суцільне і безперервне охоплення медичним обслуговуванням у сім`ї, общинах, на виїзді і в спеціалізованих клініках.

«Для врятування життів матерів та новонароджених дітей потрібне щось більше, ніж просто медичне втручання», — заявила Венеман. «Освіта дівчаток має вирішальне значення».

Автори доповіді виявили, що медико-санітарне обслуговування особливо ефективне в умовах, що сприяють розширенню можливостей, захисту і освіті жінок.

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ПРО ЮНІСЕФ:

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) здійснює свою діяльність на місцях у понад 150 країнах і територіях, допомагаючи дітям з раннього дитинства і до виходу з підліткового віку боротися за виживання. Будучи найбільшим постачальником вакцин для країн, що розвиваються, ЮНІСЕФ надає допомогу в питаннях охорони здоров`я і харчування дітей, належного водопостачання і санітарії, якісної базової освіти всіх хлопчиків і дівчаток і захисту дітей від насильства, експлуатації і СНІДу. Фінансування ЮНІСЕФ здійснюється виключно за рахунок добровільних внесків фізичних осіб, ділових кіл, фондів і урядів. Більше інформації про діяльність ЮНІСЕФ в Україні: www.unicef.org.ua