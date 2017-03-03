За надання медичної допомоги хворим у в'язницях має відповідати МОЗ - експерти

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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Зокрема, як зазначається в повідомленні, Генпрокуратурою та омбудсманом «неодноразово зверталася увага Міністерства юстиції України на наявні проблеми, які полягають у систематичному невиконанні поставлених урядом завдань, незавершеності розпочатого реформування системи Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС)».

Однак, як підкреслили в ГПУ, «незважаючи на це, тривалий час необхідні заходи відомствами не вживалися або мали декларативний характер, у зв’язку із чим реальних позитивних змін у вказаній сфері не відбулося. Як наслідок, має місце критичний стан забезпечення прав людини на охорону здоров’я у місцях позбавлення волі, що підтверджується значним зростанням рівня захворюваності та смертності серед них загалом по державі».

Так, за даними прокуратури, минулого року рівень смертності громадян в установах ДКВС фактично зріс більш ніж на чверть. За 2 місяці поточного року, порівняно з таким самим періодом 2016 року, кількість померлих громадян в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах ДКВС України зросла більш ніж наполовину та на сьогодні перевищує 100 осіб.

При зменшенні кількості утримуваних в установах ДКВС осіб рівень їх смертності загалом зріс на 82% (з 8 до 17 летальних випадків на 10 тис осіб). Стан захворюваності на ВІЛ/СНІД серед осіб, взятих під варту, та засуджених в установах ДКВС значно перевищує рівень захворюваності населення на цю хворобу загалом по державі, заявили в ГПУ.

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«Визнаючи відповідальність держави перед громадянами України у місцях несвободи та з огляду на передбачені ст. 116 Конституції України повноваження Кабінету міністрів України, генеральним прокурором України Юрієм Луценком та уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською ініційовано перед прем’єр-міністром України ухвалення найближчим часом постанови уряду щодо передачі від Мін’юсту до МОЗ функції надання медичної допомоги хворим в установах ДКВС», - наголошується в повідомленні.