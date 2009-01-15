Учені створюють передпологовий тест на аутизм

Медики закликають суспільство до широкої дискусії щодо того, що у найближчому майбутньому з`явиться можливість проводити передпологовий тест на аутизм. Аутистів виявлятимуть ще до народження і абортуватимуть.

В той же час, на думку багатьох дослідників, аутизм є не тільки хворобою, але і схильністю до геніальності. Серед видатних математиків і фізиків було багато людей, що страждали на цю недугу.

На аутизм, за деякими даними, страждав великий британський фізик Поль Дірак. Ейнштейн у своєму приватному листуванні відзначав, що йому важко спілкуватися з Діраком - дуже вже хиткою здавалася йому межа між геніальністю і божевіллям.

Відзначимо, що Поль Дірак був одним з перших учених у галузі квантової механіки і квантової електродинаміки. На його рахунку багато відкриттів: зокрема, він передбачив відкриття позитрона за два роки до його експериментального виявлення. Він зайняв почесну кафедру професора математики в Кембріджі у віці 29 років, в такому ж віці її зайняв тільки Ісаак Ньютон.

У зв`язку з новими подробицями з життя ученого The Guardian задається питанням - чи не позбудеться людство великих людей, якщо хворі на аутизм більше не з`являтимуться на світ?

Аутизм - це цілий комплекс розладів, який поки не можна діагностувати під час вагітності, але можна побачити практично відразу після народження дитини. Малюк не має комплексу пожвавлення, який є у дітей першого місяця життя, емоційно дуже слабо реагує на близьких, аж до повної байдужості.

Дитина, хвора на аутизм, не говорить про себе "я", не виділяє себе з навколишнього світу, більш того - не дуже добре розуміє навколишні предмети і не усвідомлює існування інших людей. Ці діти не можуть відрізнити живі предмети від неживих.

Хворі діти або взагалі не говорять, або вимовляють щось, не звертаючись ні до кого. Аутисти все добре розуміють, але не можуть брати участь у розмові. Вони часто відчувають себе самотніми і відчувають страх.

Інтелект у аутистів теж може бути різним: від дебілізму до абсолютно високого рівня IQ. Такі аутисти, незважаючи на свою хворобу, чудово вміють рахувати.

Inopressa.ru