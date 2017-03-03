Овочі та фрукти мають становити більшу частину раціону людини - медики

Тарілка здорового харчування створена експертами Гарвардської школи громадського здоров'я. Це керівництво для здорового, збалансованого харчування, яке подане у формі простої і зрозумілої інфографіки.

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Така картинка з поясненнями буде щоденно нагадувати про можливості здорового, збалансованого харчування. Просто роздрукуйте її і прикріпіть на холодильник.

На інфографіці відображені основні принципи здорового харчування:

• Овочі та фрукти повинні становити основну частину прийому їжі – ½ тарілки. Забезпечте різноманітність кольору і виду їжі і пам'ятайте, що картопля не вважається овочем у Тарілці здорового харчування через негативний вплив на рівень цукру в крові.

• Віддавайте перевагу цільнозерновим продуктам – ¼ тарілки: цільні і неочищені зернові – ячмінь, зерна пшениці, вівсянка, гречка, неочищений рис і продукти, виготовлені з них. Наприклад, макарони з твердих сортів пшениці корисніші ніж білий хліб, білий рис і інші очищені зерна.

• Сила білка – ¼ тарілки. Риба, курка, квасоля, горіхи – здорові і різноманітні джерела білка. Їх можна додати в салат і вони добре поєднуються з овочами. Обмежте споживання червоного м'яса і уникайте споживання переробленого, таких як бекон і сосиски.

• Корисні олії - в помірній кількості. Обирайте корисні олії, такі як оливкова, рапсова, кукурудзяна, соняшникова, арахісова та інші. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі транс-жири. Пам'ятайте, що знижена жирність не завжди означає користь.

• Пийте воду, каву або чай. Відмовтеся від солодких напоїв, споживайте одну або дві порції молока і молочних продуктів на день, обмежте споживання соку до маленької склянки на день.

• Будьте активні. Червоний чоловічок, який біжить уздовж Тарілки здорового харчування - це нагадування, що активність також важлива для контролю ваги.

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Щоб розпочати використовувати Тарілку здорового харчування необхідно візуально поділити тарілку на чотири частини. Заповнювати тарілку слід таким чином, щоб кожну частину займала певна група продуктів: білкові страви, зернові, фрукти та овочі.

Фрукти можна вживати у якості десерту або як окремий прийом їжі. Не обов'язково розміщати їх на тарілці, головне не забувати про споживання їх у достатній кількості.