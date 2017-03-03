США планує виділити Україні понад $ 37 млн на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу

США виділять Україні понад 37 млн доларів на боротьбу проти епідемії ВІЛ/СНІДу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник Міністра з питань європейської інтеграції Оксана Сивак сьогодні на прес-конференції.

"Уряд Сполучених Штатів Америки, в рамках Надзвичайного плану Президента США для надання допомоги в боротьбі проти ВІЛ/СНІД (PEPFAR), попередньо підтримав виділення в 2017 році для України близько 37,5 млн доларів на боротьбу проти ВІЛ/СНІД. Успішні переговори у Вашингтоні стали результатом виконання країною своїх зобов’язань та збільшення державного фінансування. Зокрема, у Державному бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування на закупівлю антиретровірусної терапії (АРТ) у розмірі 684 млн грн, що майже вдвічі більше ніж у 2016. Таким чином, держава зможе забезпечити додатково майже 40 тис пацієнтів, які раніше отримували лікування за кошти PEPFAR», - сказала Сивак.

За словами директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Наталії Нізової, раніше допомога PEPFAR спрямовувалася на потреби, що були пов’язані з недостатнім фінансуванням закупівель лікарських засобів.

"Тепер більшу частину фінансування на ліки бере на себе держава, а PEPFAR спрямовує свої зусилля на забезпечення сталого розвитку системи охорони здоров’я та розширення надання якісних послуг з ВІЛ/СНІД. Так, частка державного фінансування на закупівлю АРВП в загальній вартості збільшилась з 39% (61% - донорські організації) у 2016 році до 63% (37% донорські організації) у 2017 році. Таким чином, ми не лише займаємось вирішенням проблем сьогодення, але й працюємо на майбутнє», - зазначила Нізова.

Вона поінформувала, що Україна проводить ряд реформ в системі охорони здоров’я з метою досягнення цілей «90-90-90» Стратегії UNAIDS щодо прискорення заходів для припинення епідемії ВІЛ/СНІДу (Fast Track).

"Дані цілі передбачають, що до 2020 року: 90% усіх людей, що живуть з ВІЛ ( ЛЖВ) знатимуть свій статус, з них, 90% ЛЖВ стабільно отримуватимуть АРТ і 90% з них матимуть невизначальний рівень вірусного навантаження", - сказала Нізова.

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Керівник відділу управління лікарськими засобами Центру громадського здоров’я МОЗ Сергій Страшук наголосив, що ефективну роботу України у сфері протидії ВІЛ/СНІД високо оцінено міжнародними експертами.

"PEPFAR підтримує розширення обсягів лікування в Україні, яке здійснюється, в тому числі, завдяки можливості зниження вартості і стандартизації схем лікування на принципах громадського здоров'я. Варто також відмітити, що результат, досягнутий у Вашингтоні, став можливим завдяки посиленню ролі державного лідерства та адвокаційних зусиль пацієнтських організацій, зокрема, Всеукраїнської мережі ЛЖВ», - зазначив Страшук

За його словами, на зустрічі у Вашингтоні була досягнута домовленість про розширення діяльності програми PEPFAR на Донецьку область, яка стане 12 регіоном, вже починаючи з цього року. Раніше було визначено 11 регіонів: 5 з високим рівнем тягаря ВІЛ - Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області та місто Київ, а також 6 з середнім рівнем – Київська, Запорізька, Черкаська, Полтавська, Чернігівська, Кіровоградська області.

Директор глобальної програми з питань боротьби з ВІЛ/СНІД в Україні та Росії, CDC Чарльз Вітек наголосив, що Уряд США продовжує підтримувати Україну аби всі особи, які потребують допомоги, могли отримати АРВ-терапію.

«У Вашингтоні керівництво PEPFAR висловило незмінну підтримку розширення масштабів антиретровірусної терапії для досягнення цілей UNAIDS Fast Track в Україні. Міжвідомча команда PEPFAR буде продовжувати свої тісні партнерські відносини з урядом України, громадянським суспільством, партнерами та іншими зацікавленими сторонами для досягнення наших спільних цілей», - сказав Вітек.