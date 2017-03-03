Ізраїль готовий підтримати створення реабілітаційного центру для українських військових

Про це повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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Вона провела зустріч з віце-спікером Кнесету Ізраїлю Талею Плосковою та обговорила міжпарламентський діалог, співпрацю в гуманітарних проектах підтримки постраждалих від конфлікту на Донбасі.

Зокрема, Геращенко зазначила, що поінформувала свою колегу про ситуацію на Донбасі, де спостерігається загострення конфлікту. "Щодо спільних гуманітарних проектів, то Ізраїль готовий підтримати створення реабілітаційного центру для військових, я сприятиму в реалізації цієї ініціативи. Також говорили про допомогу дітям, постраждалим від конфлікту, що потребують лікування і реабілітації", - повідомила вона.

Перший віце-спікер зауважила, що подякувала представнику Ізраїлю за підтримку в голосуванні резолюції ООН про порушення прав людини Криму і звернула увагу на визнання Російською Федерацією "документів" бойовиків ОРДЛО, що суперечить Мінським угодам, є повзучою легалізацією так званих "республік" і створює передумови для націоналізації українського майна на тимчасово окупованих територіях.

"Говорили про досвід Ізраїлю у постконфліктному відновленні, звільненні заручників. Знаменита історія, коли Ізраїль звільнив свого військового, передавши за нього близько 1000 бранців, так ось, переговори про це звільнення тривали майже 3 роки, йшли дуже непросто. Я ще раз наголосила, що Україна готова до серйозних компромісів в питанні звільнення заручників", - підкреслила Геращенко.