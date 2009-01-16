Мандарини допоможуть пережити зиму

Практично всі цитрусові благотворно впливають на наш організм і нервову систему. Хоча мандарини і в свіжому вигляді чудові на смак, з їх кисло-солодкої м`якоті виготовляють соки, джеми, компоти. А ось з пахучої мандаринової цедри одержують ефірну олію. Вона має кислуватий, прохолодний, легкий аромат, благотворно впливає не тільки на нервову систему. Прийом олії всередину відповідно до показань лікаря покращує кровообіг, гармонізує травлення, полегшує вагітність.

При зовнішньому вживанні воно одночасно служить проносним засобом і допомагає концентрувати увагу, покращує пам`ять і позбавляє від нудьги і депресії, характерних для зимового періоду.

Крім того, мандарин належить до афродизіаків – засобам, що збуджують любовний потяг. Вдихання його аромату веде до гармонії в сексуальних відносинах, допомагає закоханим налаштуватися на одну хвилю, усуває навіть фригідність і імпотенцію.

Для більшого романтичного і еротичного ефекту фахівці з ароматерапії рекомендують використовувати суміш олій мандарина з евкаліптом і корицею або туєю і мигдалем. При цьому всі інгредієнти потрібно брати в дуже невеликій кількості і змішувати в рівних пропорціях. Користуватися цим чудодійним еліксиром можна як звичайними духами.

"Правда.Ру"