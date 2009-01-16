Ходьба долає хвороби ніг

Щоденна ходьба – добрий спосіб подолати периферичну артеріальну хворобу, коли блокуються кровоносні судини в ногах. Шестимісячне дослідження Медичної школи Файнберг при Північно-західному університеті до Чікаго, що включало 156 осіб з діагнозом судинних ушкоджень у ногах, виявило істотну користь коротких піших прогулянок проти блокування артерій. Учасники займалися ходьбою всього по шість хвилин на біговій доріжці, але цієї тривалості вправ було досить, щоб через півроку пацієнти змогли самостійно проходити великі відстані.

За словами фізіологів Університету Місурі, ходьба має низку важливих переваг: збагачує киснем кров, поліпшує кровообіг і роботу м`язів, збільшує активність і циркуляцію колатерального кровотоку. Для досягнення якнайкращих результатів лікарі рекомендують здійснювати піші прогулянки або ходити по біговій доріжці по 40 хвилин три рази на тиждень на тиждень не менше шести місяців.

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