Аеробіка знижує апетит

Заняття спортом змінюють рівень гормонів і таким чином впливають на апетит, виявили британські фахівці.

Британські учені доводять, що фізичні вправи впливають на рівень гормонів у організмі людини і таким чином можуть впливати на апетит.

Дослідники провели експеримент: 11 студентів повинні були по 8 годин в 3 підходи займатися фізичними вправами. Спочатку вони 60 хвилин бігли по біговій доріжці, а інші 7 годин відпочивали. Потім 90 хвилин займалися вправами з підйомом тяжкості, а протягом 6 з половиною годин відпочивали. У наступному 8-годинному підході студенти нічого не робили. Під час кожної з сесій студентів двічі годували.

Учені попросили добровольців оцінити відчуття голоду. Виявилося що апетит учасників експерименту після занять аеробікою знижувався. Причина даного явища в тому, що під час занять аеробікою знижується рівень греліну (гормон, який стимулює апетит) і підвищується рівень пептиду YY (гормон, що пригнічує апетит). При заняттях важкою атлетикою і бігом був змішаний результат: рівень греліну знижувався, а рівень пептиду YY істотно не змінювався.

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