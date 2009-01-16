У вінницькій багатоповерхівці зібрано понад 1 кг розлитої ртуті
10:30, 16 січня 2009Країна
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Відселено 7 мешканців
Вчора о 16.50 у Вінниці на вулиці Келецькій, 111, на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку мешканці виявили розлив ртуті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальним підрозділом МНС зібрано 1,26 кілограма небезпечної речовини. Проведена демеркуризація сходової клітини, фахівцями міської СЕС зроблені аналізи повітря в будівлі.
Рішенням заступника міського голови 7 мешканців чотирьох квартир п’ятого поверху відселили до родичів.
Сьогодні пройде повторний аналіз повітря в квартирах та на сходових клітинах, зазначили в МНС.
Правоохоронними органами проводиться розслідування.
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