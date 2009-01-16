У вінницькій багатоповерхівці зібрано понад 1 кг розлитої ртуті

Вчора о 16.50 у Вінниці на вулиці Келецькій, 111, на п’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку мешканці виявили розлив ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувальним підрозділом МНС зібрано 1,26 кілограма небезпечної речовини. Проведена демеркуризація сходової клітини, фахівцями міської СЕС зроблені аналізи повітря в будівлі.

Рішенням заступника міського голови 7 мешканців чотирьох квартир п’ятого поверху відселили до родичів.

Сьогодні пройде повторний аналіз повітря в квартирах та на сходових клітинах, зазначили в МНС.

Правоохоронними органами проводиться розслідування.