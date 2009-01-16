Арахісове масло зумовило спалах сальмонельозу в США

Найбільша в США компанія-виробник продуктів харчування "Келлогг" вилучає з продажу вівсяне печиво з арахісовим маслом марок "Кіблер" і "Остін". Постачальником арахісової маси, якою просочені крекери, є компанія "Пінат корпорейшн оф Америка" (ПКА). Вона раніше відкликала з магазинів по всій країні арахісове масло, випущене на фабриці в штаті Джорджія. Імовірно, цей товар став джерелом зараження сальмонельозом 430 осіб у 43 штатах.

Згідно з поширеною сьогодні заявою, "Келлогг" пішов на цей захід обережності "добровільно". "Ми вилучаємо продукт з полиць магазинів і закликаємо споживачів не вживати його в їжу, поки компетентні інстанції не завершать розслідування в ПКА", - відзначила компанія.

Спалах сальмонельозу в США тривав з 3 вересня по 31 грудня 2008 року. Владі штатів Міннесота, Айдахо і Вірджинія дійшли висновку, що гостра кишкова інфекція призвела до смерті принаймні п`яти людей. У їхньому організмі було виявлено збудник - сальмонелу. Штам інфекції відповідав штаму бактерії, виявленої при перевірці контейнера з упаковками печива марки "Кінг нат" у Міннесоті. Це печиво випускає фабрика ПКА у Джорджії.

Встановленням джерела зараження займаються департаменти охорони здоров`я і сільського господарства перерахованих штатів, а також федеральні Центри по контролю і профілактиці захворювань США.

ami-tass.ru