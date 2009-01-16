Нова лікарська форма інсуліну - жуйка

Учені зі Сіракузького університету (штат Нью-Йорк, США) під керівництвом Роберта Дойла (Robert Doyle) мають намір запатентувати нову "лікарську форму" інсуліну – інсулінову жуйку, повідомляє журнал New Scientist.

В даний час хворі на цукровий діабет одержують інсулін за допомогою ін`єкцій, що пов`язане з низкою незручностей. Саме тому учені в різних країнах світу працюють над створенням зручнішої для пацієнтів лікарської форми інсуліну. Інгаляційна форма інсуліну, схвалена в США в 2006 році, пізніше була знята з продажу через високу вартість. А при спробі створення таблетованої форми ліків учені зіткнулися з труднощами: інсулін легко руйнувався ферментами травної системи і погано всмоктувався у кровотік.

Роберт Дойл і його колеги знайшли оригінальний шлях вирішення проблеми. Для створення «їстівної» форми інсуліну вони вирішили задіювати унікальний механізм транспорту вітаміну B12 в людському організмі. Цей вітамін зв`язується з білком гаптокорином, який секретується клітинами слинних залоз. У такому вигляді комплекс захищений від руйнування в агресивному середовищі шлунку. У тонкій кишці вітамін В12 відділяється від гаптокорина і прикріпляється до іншого білка – внутрішнього чинника Касла, що дозволяє вітаміну легко всмоктуватися з кишечнику в кровотік.

Учені вирішили «прикріпити» молекули інсуліну до вітаміну B12, щоб використовувати його як провідника. Попередні випробування, проведені на щурах, показали, що ця методика дійсно працює.

За словами Дойла, щури одержували комплекс інсуліну з вітаміном В12 у рідкій формі, проте у людей якнайкращим способом введення ліків буде використання жувальної гумки. У процесі жування виділяється велика кількість слини, яка містить необхідне для скріплення ліків кількість гаптокорину, пояснив учений.

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