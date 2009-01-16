У Ізраїлі прийнято закон проти «таємного підкупу» лікарів

Вступила в силу поправка до закону про державну охорону здоров`я, що зобов`язує фармацевтичні компанії звітувати про всі грошові або інші пожертвування, перераховані лікарням, професійним об`єднанням медиків, організаціям хворих, лікарняним касам і будь-яким іншим організаціям, пов`язаними із системою охорони здоров`я.

Мета поправки — забезпечити повну прозорість відносин між медиками і виробниками ліків, вивести на поверхню можливі «конфлікти інтересів» в даній делікатній сфері.

Згідно з новою законодавчою нормою, усі компанії, що займаються виробництвом або продажем лікарських препаратів зобов`язані щорічно звітувати МОЗу про всі грошові або інші пожертвування, зроблені на користь будь-яких установ і організацій, пов`язаних з системою охорони здоров`я.

Термін подачі звітів — до 1 червня кожного року. МОЗ публікуватиме звіти для громадськості. Компанії не зобов`язані називати суми або характер пожертвувань, але можуть робити це за бажанням.

Аналогічні законодавчі норми діють у ряді штатів США і вважаються важливими инстументом виявлення «сторонніх інтересів» в системі охорони здоров`я, повідомляє Ynet. У Ізраїлі закон поки прийнятий на дворічний «випробувальний термін», після чого буде ухвалено рішення про його подовження і, якщо буде потрібно, коригуванню.

У МОЗ підкреслюють, що законодавці не мають наміру скорочувати обсяги фінансування досліджень фармацевтичними компаніями.

www.med2.ru