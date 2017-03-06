Кабмін дозволив переміщувати через лінію розмежування гуманітарну допомогу

Про це йдеться у постанові Кабміну від 1 березня 2017 року №99, якою був затверджений новий порядок переміщення товарів у район чи з району проведення АТО.

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«Суб'єктам господарювання забороняється переміщати на тимчасово неконтрольовану територію або з тимчасово неконтрольованої території товари, за винятком: продуктів харчування... які переміщуються як гуманітарні вантажі; лікарських засобів, які переміщуються як гуманітарні вантажі; товарів і продукції, які забезпечують функціонування і є необхідними для металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергогенеруючої галузей, об'єктів критичної інфраструктури за переліком та в обсягах, які затверджуються спільним рішенням Мінекономрозвитку і Міністерства з питань тимчасово окупованих територій», - йдеться у тексті документа.

Також повідомляється, що для переміщення вугілля Міненергетики і вугільної промисловості має надати до Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на територіях, які прилягають до АТО, інформацію про енергогенеруючі компанії, яким потрібне це вугілля.

«Переміщення вугільної продукції через лінію розмежування здійснюється виключно залізничним транспортом через визначені контрольні пункти... Суб'єктам господарювання дозволяється переміщати товари виключно залізничним транспортом», - наголошується в документі.

Також дана постанова Кабміну зобов'язує енергогенеруючі компанії після укладення контракту на купівлю вугілля із зони АТО надати Координаційному центру копії цих документів.

Як повідомляв УНІАН, необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена вугільної блокадою на Донбасі, яка була організована ветеранами АТО і деякими народними депутатами наприкінці січня 2017 року. Її метою спочатку було зупинення контрабанди, яка переправляється через лінію розмежування. Разом з тим, з часом блокада призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території, але для роботи підприємств, які зареєстровані в Україні та сплачують податкові відрахування в український бюджет, а це підприємства металургії, енергетики і вуглевидобувної галузі.

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Блокаду зони АТО вже засудили президент Петро Порошенко та глава уряду Володимир Гройсман. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема металургії, і споживачів щонайменше 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення. За даними об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть не менш як 3,5 млрд дол.

1 березня Кабмін прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування.