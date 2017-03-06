В Україну з візитом прибув президент Міжнародного Червоного Хреста

Про це повідомляється в його мікроблозі в Twitter.

«Прибув в Україну з візитом. Протягом трьох років люди на Сході живуть на межі війни, і військові дії знову на підйомі», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у січні під час зустрічі в швейцарському Давосі президент України Петро Порошенко закликав президента МКЧХ сприяти звільненню українських заручників на Донбасі, у Криму та у в'язницях Росії.

Тоді ж вони домовилися про візит Маурера в Україну найближчим часом.