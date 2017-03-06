В Україну з візитом прибув президент Міжнародного Червоного Хреста
13:21, 06 березня 2017Країна
31
В Україну з візитом прибув президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер.
Петер Маурер / УНІАН
Про це повідомляється в його мікроблозі в Twitter.
«Прибув в Україну з візитом. Протягом трьох років люди на Сході живуть на межі війни, і військові дії знову на підйомі», - зазначив він.
Читайте такожКабмін дозволив переміщувати через лінію розмежування гуманітарну допомогу
Як повідомляв УНІАН, у січні під час зустрічі в швейцарському Давосі президент України Петро Порошенко закликав президента МКЧХ сприяти звільненню українських заручників на Донбасі, у Криму та у в'язницях Росії.
Тоді ж вони домовилися про візит Маурера в Україну найближчим часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter