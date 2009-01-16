Низькокалорійні продукти додадуть зайвої ваги

Більшість з нас надає перевагу низькокалорійним продуктам. Вивчаючи етикетку, ми звертаємо увагу на кількість білків, жирів і вуглеводів і намагаємося вибрати "полегшений" варіант. Дієтичні тортики і знежирені молочні продукти здаються нам цілком безпечними для фігури, але цього не так. Крім того, вони часто шкідливіші за калорійні варіанти.

Нещодавнє дослідження американських учених виявило, що перехід на низькокалорійну їжу виливається в ожиріння, оскільки організм втрачає здатність самостійно регулювати добову норму енергії.

З часом людина починає їсти набагато більше, ніж йому необхідно, збільшує порції, харчується частіше, а в якийсь момент просто втрачає відчуття міри, пише журнал "Nature".

Низькокалорійний торт – це не більше ніж назва, яка чарівним чином діє на покупців, які піклуються про свою фігуру, психологічна пастка.

"Нічого страшного, тут мінімум жирів і вуглеводів, від цього сирного сирка я точно не розтовстію", - думає покупець, купуючи низькокалорійні ласощі, навіть не підозрюючи про те, що калорійність знижують за рахунок того, що натуральні компоненти продукту замінюють на синтетичні аналоги.

У дієтичному торті масло замінюють маргарином, натуральне какао – соєвим шоколадом, яйця – яєчним порошком і т.д.

Для смаку додають модифіковані, ідентичні натуральним, підсилювачі смаку і запаху. Щоб торт завчасно не зіпсувався, його гарненько "піддобрять" емульгаторами, стабілізаторами і консерваторами.

Низькокалорійна, дієтична кола для експертів вже і зовсім звучить як анекдот. Імпортна дієтична газована вода – суцільна синтетика. Цукор замінюють цукрозамінниками: сорбітом, сахарином тощо.

Різниця в калоріях - мінімальна, зате постійне застосування таких дієтичних напоїв виливається в певні проблеми із здоров`ям і додає зайвих кілограмів.

На цьому обман не закінчується. Виробники низькокалорійних продуктів часом занижують енергетичну цінність своєї продукції, щоб вона краще продавалася. На упаковці товару вказують закруглену, зменшену калорійність.

Результати недавньої експертизи Міжнародної конфедерації споживачів показали, що більшість популярних низькокалорійних продуктів на прилавках магазинів залишаються низькокалорійними тільки на папері, вірніше, на упаковці, яку зазвичай ретельно вивчає покупець.

Більшість продуктів після експертизи не підтвердили свою заявлену харчову цінність. Реальна, встановлена експертами калорійність утричі вища.

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