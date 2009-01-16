У Києві від плати за медпослуги звільнять 800 тис. малозабезпечених

У Києві від плати за отримані медичні послуги буде звільнено 800 тис. малозабезпечених жителів столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«800 тисяч осіб – моїх бабусь і дідусів – їх буде звільнено від цієї плати, як це передбачено за Конституцією. Але оскільки нехороші люди-політики запровадили паралельно з безплатною медициною платну, чого немає ні в одній країні світу, нам доведеться адаптуватися до цих умов», - сказав мер, коментуючи розпорядження про тарифи в комунальних медичних установах, яке готує міська влада.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, за медичні послуги платитимуть приїжджі, зокрема іноземні громадяни та багаті люди. За його словами, від запровадження платної медицини бюджет столиці за рік поповниться на 1 млрд. дол.

На брифінгу мер також повідомив, що бюджет столиці планується поповнити і за рахунок інших нових джерел, наприклад, за рахунок підвищення орендної плати для всіх підприємств за приміщення, які перебувають у комунальній власності. Відсоток підняття цієї ставки мер не уточнив.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нагадав про «податок на розкіш». «Це одна з найважливіших частин антикризових заходів, які обговорюються у мене в кабінеті», - наголосив міський голова. За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на першому етапі такий «податок» запровадять на такі предмети розкоші, як дорогі автомобілі (більше 100 тис. дол.), дорогі будинки, яхти, елітні квартири, великі земельні ділянки. Далі, за його словами, планується оподаткувати проліт приватних літаків, переміщення водним басейном Дніпра на дорогих човнах і яхтах. І заключним етапом буде введення додаткової плати на предмети мистецтва, наприклад, картини вартістю більше 100 тис. дол.

Як пояснив присутній на брифінгу радник Київського міського голови Сергій КИЯНИЧЕНКО, під податком мається на увазі соціальний внесок. За його словами, сьогодні міська влада пропонує киянам провести референдум щодо запровадження такого соціального внеску, і відповідне рішення повинне бути розглянуте Київрадою після звернення більше двохсот жителів Києва з пропозицією про референдум.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що для поповнення бюджету влада міста хоче запровадити платні послуги для багатих людей. Як приклад, мер навів висадження дерев на приватних земельних ділянках.