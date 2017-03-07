НАБУ оскаржила закриття справи щодо Протаса та ще одного чиновника Держсанепідемслужби
Детективи НАБУ подали скаргу на рішення старшого прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження стосовно в.о. головного санітарного лікаря України Святослава Протаса та начальника одного з департаментів ДСЕС.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного антикорупційного бюро України, відповідну скаргу направлено на ім’я керівника САП Назара Холодницького 3 березня.
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В скарзі йдеться зокрема про те, що детективи Бюро зібрали вичерпну доказову базу й не погоджуються з рішенням старшого прокурора групи прокурорів САП Василя Кричуна про відсутність складу злочину, а також просять Холодницького скасувати постанову про закриття кримінального провадження та змінити групу прокурорів.
Як повідомляв УНІАН, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів під виглядом виділення премій до Дня медичного працівника. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного.
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Детективи НАБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.
2 липня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Протасу у вигляді сплати понад 413 тис. грн застави.