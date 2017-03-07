Міноборони отримало 48 млн грн на медичне забезпечення військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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«В даний час Міністерство оборони України отримало на медичне забезпечення 48 мільйонів гривень бюджетних коштів. Майже вся ця сума буде витрачена на оплату медикаментів для військовослужбовців», - зазначила вона.

Кушнір також повідомила, що всього в 2017 році на медичне забезпечення Збройних сил України передбачено майже 327 млн грн.

Також, за її словами, за період з початку проведення антитерористичної операції військовим частинам і підрозділам ВСУ надано 470 одиниць медичної та санітарної техніки.