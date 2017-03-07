На лікуванні в медустановах Міноборони перебуває 104 військовослужбовці

Про це сьогодні під час брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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«Сьогодні на лікуванні та контролі в установах охорони здоров'я Міноборони перебуває 104 військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час антитерористичної операції», - повідомила вона.

Водночас 7 військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Зокрема, четверо — в Німеччині, двоє — в Італії та один — в США. 73 учасники АТО проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах ЗСУ. Всього з початку АТО реабілітацію у військових медичних закладах пройшли 3235 військовослужбовців.