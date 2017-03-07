Кабмін змінив систему закупівлі санаторно-курортних послуг для інвалідів та постраждалих учасників АТО

Відповідна постанова від 1 березня 2017 р. № 110 опублікована на урядовому порталі.

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"Відтепер путівки для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції закуповуватимуться на підставі тристоронньої угоди (особа - управління - санаторій). Людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління соцзахисту, де перевіряється заклад на відповідність встановленим вимогам. Після цього укладається тристороння угода, на підставі якої передбачено безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги", - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Як уточнюється, при цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Міністерством соцiальної політики за погодженням з Міністерством фінансів.

Перелік базових послуг, які мають надаватися особам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджуватимуться Мінсоцполітики.

Передбачається, що рішення уряду сприятиме посиленню соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції, забезпеченню надання санаторно-курортних послуг на більш якісному рівні.